ALES/3 ne zaman 2021? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvurular ne zaman bitecek? ALES 2021 ücreti ne kadar?

Son Dakika: ALES/3 ne zaman yapılacak? Sorusu ertelenen ÖSYM sınavları sonrası merak ediliyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi ertelenen ALES/3 ile ilgili sınava katılacak adaylar ALES/3 ne zaman yapılacak, yeni tarih açıklandı mı sorularının cevaplarını arıyor. Peki, ALES/3 ne zaman 2021? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvurular ne zaman bitecek? ALES 2021 ücreti ne kadar?

Son Dakika: ALES/3 ne zaman yapılacak? Sorusu ertelenen ÖSYM sınavları sonrası merak ediliyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi ertelenen ALES/3 ile ilgili sınava katılacak adaylar ALES/3 ne zaman yapılacak, yeni tarih açıklandı mı sorularının cevaplarını arıyor.Peki, ALES/3 ne zaman 2021? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvurular ne zaman bitecek? ALES 2021 ücreti ne kadar? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: ALES 3 NE ZAMAN 2021?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/3 sınavı tarihi 21 Aralık'ta uygulanacaktır. ALES/3 sınavına girecek adaylar 06.10.2021 ve 14.10.2021 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

ALES BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.