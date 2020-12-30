ALES 2 ne zaman yapılacak? 2020 ALES 2 sınav tarihi

Akademik kariyer hedefi olan adayların merak ettiği ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm sınavlar ertelenmişti. Bu sınavlar arasında ALES 2 sınavı da vardı. Akademik kariyer hedefi olanlar ALES 2 ne zaman yapılacak? 2020 ALES 2 sınav tarihini araştırıyor!

ALES ne zamana ertelendi sorusu ve ALES 2 Sınav Tarihi adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Üniversitelerde akademik kariyer hedefinde olan adayların katılacağı 2020 ALES/2 sınavı Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti ve yapılması planlanan tarihlerde yapılmadı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT gibi sınavlar ileri bir tarihe ertelenmişti. Şimdi de adaylar güz dönemi biterken ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES 2 ne zamana ertelendi? ve ALES 2 sınav tarihini araştırıyor!

ALES 2 NE ZAMAN YAPILACAK? ALES 2 NE ZAMANA ERTELENDİ?

ÖSYM tarafından yapılan Akademik kariyer hedefi olanların gireceği ALES 2 sınavı normal şartlarda 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktı. Fakat MEB ve ÖSYM son dakika kararıyla tüm sınavları ertelemişti. Şimdi ise ALES 2 sınavı ne zamana ertelendi sorularının cevaplarının verilmesi bekleniyor. ÖSYM açıklama yapar yapmaz sizler için haberimizde bunun detayını vereceğiz.