Alerjisi nedeniyle rahatsızlanan Tanya, doktor eşliğinde stüdyodan çıkarıldı
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Alerjisi nedeniyle rahatsızlanan Tanya, doktor eşliğinde stüdyodan çıkarıldı

02.10.2020 07:30 | Son Güncelleme: 02.10.2020 07:47

Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan Tanya Kilityalı, MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde zor anlar yaşadı. Alerjisinden dolayı boğazı şişen ve midesi bulanmaya başlayan Tanya, doktor eşliğinde stüdyodan çıktı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 68. bölümüyle ekrana geldi. 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacılarından Tanya, Mehmet Şef'in içinde karides de bulunan özel tarifi Surf and Turf yemeğini yapmaya çalışırken alerji nedeniyle boğazı şişti ve midesi bulandı.

DOKTOR EŞLİĞİNDE STÜDYODAN ÇIKTI

Şefler, Tanya'ya yarışmadan ayrılması için izin verdi. Kendini iyi hissetmediğini söyleyen Tanya doktor eşliğinde stüdyo dışına alınırken bireysel dokunulmazlık oyununda tabağı değerlendirme dışı kaldı. Mehmet Şef ise Tanya hakkında bilgi vererek, "Tanya'nın zaten bir rahatsızlığı var ve bu devam ediyor. Doktorumuz, Tanya'nın yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Fakat ciddi bir şeyi yok. Arka tarafta doktorumuzla birlikte. Tanya dokunulmazlık alamayacak" dedi.

Alerjisi nedeniyle rahatsızlanan Tanya, doktor eşliğinde stüdyodan çıkarıldı
Alerjisi nedeniyle rahatsızlanan Tanya, doktor eşliğinde stüdyodan çıkarıldı
Alerjisi nedeniyle rahatsızlanan Tanya, doktor eşliğinde stüdyodan çıkarıldı
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