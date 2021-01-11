Alem FM frekansı kaç? Alem FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Alem FM radyo frekans numarası!
Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Alem FM frekans numarası kaçtır? Alem FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.
Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Alem FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Alem FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Alem FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Alem FM frekans numaraları!
ALEM FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ
Alem FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.
89.2 : İstanbul
105.3 : Ankara
89.3 : İzmir
89.2 : Bursa
89.2 : Kocaeli
103.8 : Adana
89.3 : Antalya
94.3 : Bolu
90.3 : Mersin
102.5 : Gaziantep
92.3 : Diyarbakır
88.7 : Kayseri
89.3 : Konya
89.3 : Eskişehir
89.3 : Erzurum
97.8 : Malatya
88.0 : Samsun
89.3 : Trabzon
89.2 : Yalova
101.3 : Edirne
94.6 : Rize
89.3 : Çanakkale
89.0 : Kahramanmaraş
89.1 : Manisa
101.8 : Sakarya
91.3 : Kütahya
90.4 : Afyon
Alem FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Alem FM radyosunu açabilirsiniz.