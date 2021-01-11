Alem FM frekansı kaç? Alem FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Alem FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Alem FM frekans numarası kaçtır? Alem FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Alem FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Alem FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Alem FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Alem FM frekans numaraları!

ALEM FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Alem FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

89.2 : İstanbul

105.3 : Ankara

89.3 : İzmir

89.2 : Bursa

89.2 : Kocaeli

103.8 : Adana

89.3 : Antalya

94.3 : Bolu

90.3 : Mersin

102.5 : Gaziantep

92.3 : Diyarbakır

88.7 : Kayseri

89.3 : Konya

89.3 : Eskişehir

89.3 : Erzurum

97.8 : Malatya

88.0 : Samsun

89.3 : Trabzon

89.2 : Yalova

101.3 : Edirne

94.6 : Rize

89.3 : Çanakkale

89.0 : Kahramanmaraş

89.1 : Manisa

101.8 : Sakarya

91.3 : Kütahya

90.4 : Afyon

Alem FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Alem FM radyosunu açabilirsiniz.