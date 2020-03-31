Alef'in dünyası nasıl yaratıldı?
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Emin Alper, Yönetmen, Türkiye, Makyaj, Güncel

Alef'in dünyası nasıl yaratıldı?

BluTV ve FX'in ortak projesi Alef; Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı kadrosuyla yayın tarihi için geri sayıma başladı.

31.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:06
Alef'in dünyası nasıl yaratıldı?

Türkiye'de mistik polisiye türünün ilk örneği olan Alef'in yönetmenliğini Emin Alper, senaristliğini Emre Kayış, yapımını ise MAY Prodüksiyon üstleniyor. ALEF 10 Nisan'da yayınlanacak ilk bölümünden itibaren izleyenleri gizem ve aksiyonla dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Ödüllü yönetmen Emin Alper'in yönettiği Alef, hikayesiyle olduğu kadar çok güçlü bir prodüksiyonla yaratılan dünyası ile de çok konuşulacak.

Yüzlerce sanatçının ve binin üzerinde figüranın çalıştığı projede Alef için muhteşem bir görsel dünya yaratıldı.

ALEF'in görsel dünyası nasıl kuruldu?

Yüzlerce sanatçı, binin üzerinde figüran çalıştı

60 mekanda gerçekleştirilen çekimde 14 kişilik sanat ekibine eşlik eden yüzlerce sanatçı ve binin üzerinde figüran çalıştı.

Çağdaş sanatçılardan eşsiz katkılar

Çekim mekanlarında orijinal çağdaş Türk sanatçıları Ayşe Topçuoğulları, Cansen Ercan, Dicle Çiftçi, Dilek Yerlikaya, Emin Turan, Kadriya İnal, Olgu Ülkenciler ve Osman Nuri İyem'in eserleri kullanıldı. 24 adet minyatür eser seçkisine yer verildi.

Yüzlerce planda görsel efekt çalışması yapıldı

ALEF'in görsel dünyası dijital efektlerle de zenginleştirildi. 3D, 2D görselleştirmeler, greenscreen uygulamaları, çeşitli hayvan animasyonları, alev simülasyonları ve silme çalışmaları gibi başlıklarda tamamen CGI olan sahneler de dahil olmak üzere yaklaşık 600 plan üzerine 40 kişilik bir ekip çalıştı. ALEF bu yönüyle, Türkiye'de CGI ve görsel efektlerin en yoğun kullanıldığı eserlerden biri oldu. Seyircisi ile buluşmaya gün sayan ALEF'te bugüne kadar Türk dizilerinde nadir rastlanan etkileyiciliğe sahip sahnelere şahit olunacak.

Makyaj için kriminal detaylar

Alef'in hikayesine uygun olarak seri katilin özel yöntemlerle ve çeşitli mesajlar bırakarak işlediği cinayetlere uygun olarak cesetler için özel makyajlar uygulandı. Makyaj ekibi, adeta bir adli tıp ekibi gibi tatlı su ve tuzlu boğulmaları arasındaki farkları, su canlılarının naaş üzerinde yapabileceği tahribatların biçimlerini, asılma ve gerilme durumlarında vücutta oluşabilecek doku hallerini araştırdı. Aylar süren araştırmaların ardından tamamı yurtdışından temin edilen malzemelerle makyaj uygulandı. Bazı uygulamaların gerçekleştirilmesi 6 saati buldu. Tüm bu çalışma için DUST9'a bağlı 8 kişilik bir ekip aylarca çalıştı.

Tüm mekanlar baştan yaratıldı

İki dedektifin bir katilin peşinden gittiği sürek avını anlatan dizinin çekimleri 60'ın üzerinde mekanda gerçekleştirildi. Mekanlar, yönetmenin ve görüntü yönetmeninin önceden belirlediği renk paletine uygun olarak baştan tasarlandı.

Kaynak: Bültenler

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