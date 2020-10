Aldıkları akaryakıtın ödemesini yapmadan kaçtılar, 500 metre sonra kaza yaptılar

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, akaryakıt aldıktan sonra ödemesini yapmadan istasyondan kaçan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı, 500 metre sonra kaza yaptı. Kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 02.30 sıralarında Köyiçi Mahallesi Dere Caddesi üzerinde meydana geldi. S.T. (25) ve arkadaşı E.T. (20) plakasız olduğu öğrenilen motosiklet ile akaryakıt istasyonuna geldi. Burada motosikletine akaryakıt alan S.T., iddiaya göre ödeme yapmadan arkadaşı E.T. ile birlikte istasyondan kaçtı. Akaryakıt personeli polisi arayarak ihbarda bulunurken, yaklaşık 500 metre ilerleyen S.T. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilince, S.T. ve E.T. yola savruldu. Metrelerce sürüklenen sürücü S.T., başını yol kenarında bulunan saksıya çarptı. Bu sırada akaryakıt istasyonuna giden polis ekipleri kazaya denk geldi. Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMLARI AĞIRAmbulanslara alınan yaralılar, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralılardan ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

