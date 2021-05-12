Aldığı kilolarla dikkat çeken Saba Tümer, bikinili görüntülendi

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Bodrum'da detoks kampında olan sunucu Saba Tümer, sahilde bikinili halde görüntülendi. Denize girerken kameralara yansıyan Tümer'in pandemi sürecinde aldığı kilolar dikkat çekti.

Ekranların başarılı sunucusu Saba Tümer, tam kapanma döneminde tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Detoks kampına katılan Tümer, güneşlenmek için plaja gitti. 50 yaşındaki Tümer'in bikinili halleri de dikkat çekti.

ALDIĞI KİLOLAR GÖZLERDEN KAÇMADI

MagazinBurada'nın haberine göre, önce arkadaşlarıyla sohbet eden güzel sunucu, daha sonra Bodrum'un masmavi sularına kendini bıraktı. Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Tümer, denizde bol bol fotoğraf çektirdi. Pandemi sürecinde kilo alan Tümer, bikinili görüntülenince fazla kiloları da ortaya çıkmış oldu.

İşte Saba Tümer'in tatilinden kareler...