Aldığı arsayı mezarlık için tahsis etti

Derinkuyu ilçesinde yaşayan hayırsever iş insanı Arif Varol, aldığı arsayı mezarlık olarak tahsis edilmek üzere bağışladı.

Derinkuyu Belediyesindeki törende, ilçe mezarlığı yanında bulunan 5 bin 262 metrekarelik arsayı satın alan Varol, tapuyu belediyeye devretti.

Törende konuşan Belediye Başkanı Bülent Aksoy, ileriki süreçte önemli bir ihtiyaç haline gelecek olan kabristanlığın genişletilmesi konusunda verdiği destekten dolayı Varol'a teşekkür etti.

Aksoy, "Hayırsever iş adamı Arif Varol, arsayı satın alarak mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere belediyemize ücretsiz olarak devretmişti. Kendisine ilçe halkımız adına teşekkür eder iş hayatında başarı dilerim." dedi.

Devir teslimin ardından Derinkuyu Kaymakamı Mert Kum ve Başkan Aksoy tarafından iş insanı Varol'a plaket takdim edildi.

Kaynak: AA