Aldattın mı sözleri nelerdir? Dolu Kadehi Ters Tut kimdir?

M. O. Ava, Uğurhan Özay ve Ela Ava Başak yapımcılığını üstlendiği M. O. Ava'nın yönetmenliğini yaptığı Aldattın mı sözleri nelerdir? Dolu Kadehi Ters Tut kimdir? Dolu Kadehi Ters Tut- Aldattın mı sözleri nelerdir?

M. O. Ava, Uğurhan Özay ve Ela Ava Başak yapımcılığını üstlendiği M. O. Ava'nın yönetmenliğini yaptığı Aldattın mı sözleri nelerdir? Dolu Kadehi Ters Tut kimdir? Dolu Kadehi Ters Tut- Aldattın mı sözleri nelerdir?İşte detaylar haberimizde...

ALDATTIN MI SÖZLERİ NELERDİR? DOLU KADEHİ TERS TUT!

Seni görenler varmış orada

El ele tutuştun mu onunla?

Cevabını ver, sallanma

Doğru mu yoksa palavra?

Kelimeler anlatmıyorsa

Gözlerinin içi söyler bana

Kimleydin o gün aslında

Telefonu açmadığında?

Aldattın mı beni? Bunu yaptın mı bana?

Bir şey söyle. Durma öyle

Sakladın mı benden? İhanetin neden?

Bir şey söyle. Bakma öyle

Bu kadar olmaz gözün doysun

Sebebi ne olursa olsun

Yapılmayacak şeyler var,

Tehlikeli bir o kadar

Bildiğim yalnız duyduğum kadar

Bir desen acaba neler var?

Aklımda bin türlü soru,

Bulamadım bir sonunu

Aldattın mı beni? Bunu yaptın mı bana?

Bir şey söyle. Durma öyle

Sakladın mı benden? İhanetin neden?

Bir şey söyle. Bakma öyle