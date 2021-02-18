Aldattın mı sözleri nelerdir? Dolu Kadehi Ters Tut kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aldattın mı sözleri nelerdir? Dolu Kadehi Ters Tut kimdir?

18.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:38
Aldattın mı sözleri nelerdir? Dolu Kadehi Ters Tut kimdir?

M. O. Ava, Uğurhan Özay ve Ela Ava Başak yapımcılığını üstlendiği M. O. Ava'nın yönetmenliğini yaptığı Aldattın mı sözleri nelerdir? Dolu Kadehi Ters Tut kimdir? Dolu Kadehi Ters Tut- Aldattın mı sözleri nelerdir?

M. O. Ava, Uğurhan Özay ve Ela Ava Başak yapımcılığını üstlendiği M. O. Ava'nın yönetmenliğini yaptığı Aldattın mı sözleri nelerdir? Dolu Kadehi Ters Tut kimdir? Dolu Kadehi Ters Tut- Aldattın mı sözleri nelerdir?İşte detaylar haberimizde...

ALDATTIN MI SÖZLERİ NELERDİR? DOLU KADEHİ TERS TUT!

Seni görenler varmış orada

El ele tutuştun mu onunla?

Cevabını ver, sallanma

Doğru mu yoksa palavra?

Kelimeler anlatmıyorsa

Gözlerinin içi söyler bana

Kimleydin o gün aslında

Telefonu açmadığında?

Aldattın mı beni? Bunu yaptın mı bana?

Bir şey söyle. Durma öyle

Sakladın mı benden? İhanetin neden?

Bir şey söyle. Bakma öyle

Bu kadar olmaz gözün doysun

Sebebi ne olursa olsun

Yapılmayacak şeyler var,

Tehlikeli bir o kadar

Bildiğim yalnız duyduğum kadar

Bir desen acaba neler var?

Aklımda bin türlü soru,

Bulamadım bir sonunu

Aldattın mı beni? Bunu yaptın mı bana?

Bir şey söyle. Durma öyle

Sakladın mı benden? İhanetin neden?

Bir şey söyle. Bakma öyle

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Aykut Kocaman Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aldattın mı sözleri nelerdir? Dolu Kadehi Ters Tut kimdir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 14:38:11. #1.14#
title