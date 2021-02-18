Aldattın mı sözleri nelerdir? Dolu Kadehi Ters Tut kimdir?
M. O. Ava, Uğurhan Özay ve Ela Ava Başak yapımcılığını üstlendiği M. O. Ava'nın yönetmenliğini yaptığı Aldattın mı sözleri nelerdir? Dolu Kadehi Ters Tut kimdir? Dolu Kadehi Ters Tut- Aldattın mı sözleri nelerdir?
M. O. Ava, Uğurhan Özay ve Ela Ava Başak yapımcılığını üstlendiği M. O. Ava'nın yönetmenliğini yaptığı Aldattın mı sözleri nelerdir? Dolu Kadehi Ters Tut kimdir? Dolu Kadehi Ters Tut- Aldattın mı sözleri nelerdir?İşte detaylar haberimizde...
ALDATTIN MI SÖZLERİ NELERDİR? DOLU KADEHİ TERS TUT!
Seni görenler varmış orada
El ele tutuştun mu onunla?
Cevabını ver, sallanma
Doğru mu yoksa palavra?
Kelimeler anlatmıyorsa
Gözlerinin içi söyler bana
Kimleydin o gün aslında
Telefonu açmadığında?
Aldattın mı beni? Bunu yaptın mı bana?
Bir şey söyle. Durma öyle
Sakladın mı benden? İhanetin neden?
Bir şey söyle. Bakma öyle
Bu kadar olmaz gözün doysun
Sebebi ne olursa olsun
Yapılmayacak şeyler var,
Tehlikeli bir o kadar
Bildiğim yalnız duyduğum kadar
Bir desen acaba neler var?
Aklımda bin türlü soru,
Bulamadım bir sonunu
Aldattın mı beni? Bunu yaptın mı bana?
Bir şey söyle. Durma öyle
Sakladın mı benden? İhanetin neden?
Bir şey söyle. Bakma öyle