ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu iddia edilen şahıs yakalandı

Adana'da cinayeti azmettirmediği söylenen zanlı adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da bir kişinin öldürülmesi olayında aldattığı eşinin şikayetiyle azmettirici olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 25 Kasım gecesi, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Ulaş Çelikten, arkadaşlarıyla bir mekanda içki içip, çıkışta eniştesi Mikail T. (50), yeğeni Mehmet Şükrü Cirit ve arkadaşı M.Ş. ile karşılaştı. Araları bozuk olan Çelikten ile Cirit, burada tartıştı. Çıkan kavgada Cirit, tabancasını çekip, otomobiline yönelen Çelikten'e peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı.

Mikail T., kanlar içinde yığılan Ulaş Çelikten'i kendi otomobiliyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüp, acil servise bıraktıktan sonra kayıplara karıştı. Vücuduna 5 mermi isabet eden Çelikten, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Şükrü Cirit ile arkadaşı M.Ş.'yi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cirit çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı M.Ş. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polisin araştırması sonucu Mehmet Şükrü Cirit'in dayısı Mikail T. ile Ulaş Çelikten'in ablası Rojda Tosun'un evli olduğu öğrenildi. Çelikten'in, bir süre önce eniştesini başka bir kadınla gördüğü, durumu ablasına anlatmasıyla aralarının bozulduğu öne sürüldü. Mikail T.'nin ise bu olaydan sonra Ulaş Çelikten'e husumet beslediği, cinayeti de azmettirdiği iddia edildi. Mikail T.'nin eşi Rojda Tosun'da kardeşini eşinin öldürttüğünü öne sürdü.

Bu tespitler üzerine çalışmalarını sürdüren polis, şüpheli Mikail T.'yi saklandığı adrese yaptığı baskında yakaladı. Emniyete götürülen zanlı, ifadesinde cinayeti azmettirmediği, olayla bir ilgisinin bulunmadığını anlattı. Zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.