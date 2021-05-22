Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi
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Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi

Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Özel bir havayolu şirketinde çalışan pilot, sevgilisiyle Muğla'da tatil yaparak sosyal medyada sarmaş dolaş pozlar koydu. Pilotun karısı ise aldatıldığını sosyal medyadaki fotoğrafları görerek öğrendi. Kocasını uçuşta zanneden kadın, soluğu mahkemede aldı.

Özel bir havayolu şirketinde pilot olan Furkan H., Muğla Göcek'te yat kiralayıp S.T. ile tatil yaptı. Instagram'da sarmaş dolaş fotoğraflar paylaşan ikili, "Reklamlar sona erdi, filme devam", "Gözlerim yollarda, kaptanımın gelmesini bekliyorum" ve "Geldi benimkiii" gibi ifadeler yazdı.

SOSYAL MEDYAYI AÇINCA ŞOKA UĞRADI

Sabah'ın haberine göre, pilot Furkan H.'nin eşi Lale H. sosyal medyadan fotoğraflarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Kocasının uçuşta olduğunu zanneden kadın, boşanma davası açtı.

İDDİALARI YALANLADI

Pilot Furkan H. ise S.T. ile nişanlısı H.S.'nin yatında bir süreliğine misafir kaldığını, eşinin kıskançlık ve nafaka nedeniyle bu iddiaları ortaya attığını öne sürdü.

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