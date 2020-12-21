Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyundurup sokakta gezdirdi
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Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyundurup sokakta gezdirdi

21.12.2020 22:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:22
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyundurup sokakta gezdirdi

İstanbul Halkalı'da vatandaşlar akılalmaz bir olaya tanık oldu. İsmi öğrenilemeyen bir koca, karısı ile ilişki yaşadığını iddia ettiği şahsı sokak ortasında soyundurup çırılçıplak gezdirdi.

Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı acı oldu. Karısıyla gönül ilişkisi yaşadığını düşündüğü adamı çırılçıplak soyup, caddede ifşa etti.

İstanbul Halkalı'da geçtiğimiz hafta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Kalabalığı gören mahalle sakinleri, bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çırılçıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

ÇIRILÇIPLAK GEZDİRDİLER

Sabah'ın haberine göre karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir koca, karısı ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı buldu. Akrabaları ile birlikte şahsın evine giden koca, önce adamı darbetti ardından çırılçıplak soyundurup mahallede gezdirmeye başladı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak gezdirilen şahsı görüp müdahale etti. Çıplak şahsın üzerine çöp poşeti geçirildikten sonra 3 kişi de gözaltına alındı.

KİMSE BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Karakolda hiç kimse birbirilerinden şikayetçi olmayınca hepsi serbest bırakıldı. Çıplak gezdirilen şahsın aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.

Haber Yorumları (1)
EBRU: eksik yapmış. bence karısnıda soyundurup gezdirmesi lazım
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