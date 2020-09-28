Aldatılan koca, karısının yasak aşk yasadığı komşularıyla poz verdi

Esra Erol'un programına katılan ve rahat tavırları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Esra Karakuş, yasak aşk yaşayarak çocuk dünyaya getirdiği komşuları ve kocasıyla yan yana gelerek poz verdi.

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın yankıları sürerken ortaya çıkan fotoğraf karesi kafaları karıştırdı.

Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken şoke eden gerçeklerle yüzleşti. Karısı 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçmıştı. Esra Erol'un bulup yayına getirdiği Esra Karakuş, eşiyle yüzleşirken kızının babasının birlikte kaçtığı komşuları olduğunu itiraf etti.

FOTOĞRAF KARESİ KAFA KARIŞTIRDI

Büyük tepki çeken olayla ilgili RTÜK inceleme başlatırken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi dikkat çekti. Bahsi geçen karede Ferdi Karakuş, eşi ve eşinin yasak aşk yaşayarak çocuk dünyaya getirdiği komşuları Cengiz K. ile poz veriyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğraf karesi sonrası "Her şey kurgu mu?" sorusu sorulmaya başlandı.