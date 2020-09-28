Aldatılan koca, karısının yasak aşk yasadığı komşularıyla poz verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aldatılan koca, karısının yasak aşk yasadığı komşularıyla poz verdi

28.09.2020 11:01 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:06
Aldatılan koca, karısının yasak aşk yasadığı komşularıyla poz verdi

Esra Erol'un programına katılan ve rahat tavırları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Esra Karakuş, yasak aşk yaşayarak çocuk dünyaya getirdiği komşuları ve kocasıyla yan yana gelerek poz verdi.

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın yankıları sürerken ortaya çıkan fotoğraf karesi kafaları karıştırdı.

Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken şoke eden gerçeklerle yüzleşti. Karısı 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçmıştı. Esra Erol'un bulup yayına getirdiği Esra Karakuş, eşiyle yüzleşirken kızının babasının birlikte kaçtığı komşuları olduğunu itiraf etti.

FOTOĞRAF KARESİ KAFA KARIŞTIRDI

Büyük tepki çeken olayla ilgili RTÜK inceleme başlatırken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi dikkat çekti. Bahsi geçen karede Ferdi Karakuş, eşi ve eşinin yasak aşk yaşayarak çocuk dünyaya getirdiği komşuları Cengiz K. ile poz veriyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğraf karesi sonrası "Her şey kurgu mu?" sorusu sorulmaya başlandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Volkan Bozkır Muharrem İnce Charles Michel
Magazin Ebru Şallı Beren Saat Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Mbaye Diagne Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aldatılan koca, karısının yasak aşk yasadığı komşularıyla poz verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 11:06:06. #1.14#
title