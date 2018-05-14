Aldatılan Emily Ratajkowski, 2 Milyon Dolara Malikane Alıp Evini Ayırdı
Geçtiğimiz günlerde yeni evlendiği eşinin kendisini aldattığı görüntülerle sarsılan Emily Ratajkowski, 2 milyon dolara malikane alıp evini ayırdı.
Geçtiğimiz haftalarda eşi Sebastian Bear-McClard'ın (31) kendisini aldattığı görüntülerinin ardından ortadan kaybolan dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski'nin (26) evini ayırmaya karar verdiği iddia edildi.
EVİNİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİ
Los Angeles'ın en gözde semtlerinden Edio Park'tan lüks bir malikane satın alan güzel Emily Ratajkowski, evin içini baştan aşağı yeniledi.
2 MİLYON DOLARA PATLADI
Ünlü model, 3 yatak odası ve 3 banyosu bulunan ev için 2 milyon dolar (9 milyon lira) harcadı.
İkilinin bu mutlu görüntüleri tarihte kaldı;
Ünlü modelin eşi böyle görüntülenmişti;
YORUMLAR (7)
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KADIN HİÇTE MUTLU GÖZÜKMÜYOR ADAM MECBUR KALMIŞ OLABİLİRCevap Yaz Yayından Kaldır
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mal ya guzelim hatunu kacirmis essoguluessekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ŞU TİPSİZ HERİFİN YAPTIĞINA BAK. . . . . ERKEKLER HEM ÇİRKİN ŞANSINA NAİL OLUP GÜZELLERLE YUVA KURUYORLAR, HEMDE ARSIZ İŞTE ŞÜKÜR ETMEK YERİN YETİNMEYİ BİLMEYİP UCUZ BEDENLERE SARILIYORLAR. . YAZIK YAZIK. LAFIM AÇ GÖZLÜ İHANETE DOYUMSUZ ERKEK MİLLETİNE!! AZ KIYMET BİLİN.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu kadın aldatılır mı be.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Başkaları dolarkarı dolma gibi yutar bizde akp yutar oy veririz neyse pek bişeye benzemediCevap Yaz 1 Yayından Kaldır