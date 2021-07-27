Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı
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Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Tik-Tok'ta bir video paylaşan genç kadın, sevgilisinin kendisini aldattığını nasıl öğrendiğini aktardı. Kadın, erkek arkadaşlarıyla olimpiyat oyunlarını izlediğini söyleyen sevgilisinin attığı fotoğraftaki kitap ve bacak detayından, aldatıldığını öğrendiğini söyledi.

Sosyal medya dünyası, sevgilisinin kendisini aldattığını kıvrak zekası sayesinde öğrenen kadını konuşuyor. Kullanıcı adı Megan-Marie olan kadın, erkek arkadaşına nerede olduğunu sormasının ardında 'Çocuklarla Olimpiyatlar'ı izliyoruz, yarın görüşürüz' cevabını aldı.

Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı

İKİ ÇİFT BACAK GÖRÜYOR

Ancak, adamın gönderdiği fotoğraftaki detay kadını gözüne çarptı. Megan fotoğrafı incelerken TV ünitesinin aynasından gerçekleri çözdü. Önce iki çift bacak gördü ardından da bacaklardan bir tanesinin daha pürüzsüz ve ince olduğunu fark etti.

Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı

KADIN EVİ OLDUĞU FİKRİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Ünitenin üstünde duran moda temalı kitaplar da evin bir kadın evi olduğu fikrini güçlendirdi. Aynı fotoğrafta Megan kırmızı şarabı da fark edince aldatıldığını öğrendi. Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede çok sayıda izlenmeye ulaştı.

Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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