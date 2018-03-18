Alçıtepe Camisi İbadete Açıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 2006 yılından bu yana yürütülen "Tarihe Saygı Projesi" çerçevesinde inşa edilen Alçıtepe Camisi, törenle ibadete açıldı.

Gelibolu'da 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nden video konferans aracılığıyla Alçıtepe Camisi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'ya kurdeleyi kesme talimatı verdi.

Bunun üzerine kurdeleyi kesen Aycı, burada yaptığı konuşmada, Alçıtepe Camisi'nin inşaatını önceden verdikleri sözü tutarak 7 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını belirtti.

Caminin hayırlı olması dilekleğinde bulunan Aycı, şöyle konuştu:

"Afrin'e sancağı diktiğimiz bu değerli ve kıymetli günde, Çanakkale'yi yeniden yad ettiğimiz bir günde ve dünyanın en büyük asma köprüsünün ayaklarına temellerin atıldığı şu güzel ve bereketli günde, bu caminin açılışını birlikte yaşıyoruz. Rabbime hamdolsun. Bu eserleri meydana getirmek önemli ama bu eserlere bakmak, onun içinde ibadet edecek insanlara ve nesillere sahip olmak ve o nesli yetiştirmek de o kadar önemli. Bu eserleri meydana getirmekle işimiz bitmiyor. Çanakkale'yi unutturmayacağız. Bize bugünü bahşeden, bizi tanımadıkları halde bugün bunu başarmamızda emeği olan o şehitlerdir."

Aycı, şehitlerin manevi huzurunda tarihe sahip çıkacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün Afrin'de de şehitler veriyoruz. Bugün terörle mücadelede de şehitler veriyoruz. Ne mübarektir o insanlar, bu millet uğruna canını feda eden, cansiperane duran Mehmetçikler. O nedenle bu şehitliğin huzurunda, bu caminin yapımında bundan sonra bu camiye birlikte emek vereceğiz, birlikte ayakta tutacağız. Köylerimize, milletimize, sancağımıza sahip çıkacağız."

THY olarak sancak taşıyan bir şirket olmanın hem bahtiyarlığını hem sorumluluğunu idrak ettiklerini dile getiren Aycı, bu açıdan küresel bir şirket olma yolunda rekabette ellerinden gelen tüm gayretle ilerlediklerini aktardı.

Aycı, İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havaalanına da değinerek, "Çok kısa bir süre sonra 29 Ekim'de dünyanın en büyük havalimanına gideceğiz. Dünyanın en kıymetli en değerli projelerinden biri daha ülkemizde hayata geçecek. Emeği geçenlere bunu başarmamız için bize önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımız, bakanlarımız, bürokratlarımız, emeği geçen müteahhitlerimizden işçisine, mühendislerinden tüm emek veren taşeronlarına kadar, bize emek verenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk de caminin hayırlı olmasını dilerken, 13 sene önce Alçıtepe köyünde bir projeyle yola çıktıklarını ancak bütün bir yarımadayı güzelleştirdiklerini söyledi.

Daha sonra, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da camiye gelerek, ilgililere hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Törene, OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca ile Alçıtepe köyünden vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından protokol ve vatandaşlar camide namaz kıldı.

Alçıtepe Camisi

THY ve OPET tarafından inşa edilen Alçıtepe Camisi, Eceabat ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Alçıtepe köyünde, 15 bin metrekare arazi üzerine konumlandırıldı. İnşaatı 7 ayda tamamlanan cami alanı içinde kapalı, yarı kapalı ibadet alanları, kütüphane, lojman, konaklama merkezi, kültür merkezi, bebek bakım odası, açık otopark, otobüs park alanı, kütüphane ve mutfak bulunuyor.

Tasarım sürecinde mevcut ağaçlar korunarak peyzaj düzenlemesinin yapıldığı alanda, yapısal olarak bakıldığında cami ve çevresindeki yapıların Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde kullanılan üslup ve ögeler ile işlevsel ve simgesel elemanlara yer verildi.

Mihrap, minber, müezzin mahfili, vaiz kürsüsü ve benzeri ögeler, özellikle geleneksel zanaatçılar eliyle, geleneksel malzeme ve motiflerle kündekari tekniğiyle yaptırıldı. Cami tavanı ise Selçuklu mimari sanatı olan Çıtakari ahşap kaplama tekniğiyle tasarlanarak inşa edildi.