Alcatraz Filmi

Bir grup tutuklu, silahlı bir hırsız ve gangsterin eşliğinde kaçması imkansız olarak bilinen Alcatraz Hapishanesi'nden kaçmaya teşebbüs ederler.



Yönetmen: Andrew Jones

Senaryo: Andrew Jones

Oyuncular: Gareth Lawrence, Mark Homer, Lee Bane, Derek Nelson, Erick Hayden, Jared Nelson, Patrick O'Donnell, Harriet Rees, Ryan Michaels, Nicholas Anscombe, David Bridle, Travis Booth-Millard, Kerry Mills, Tim Larkfield, Christian Roberts, Christopher Bennett, Luke Antony, Matthew Leigh Maggs

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Alcatraz

Yapımcı Firma: North Bank Entertainment

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 16.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com