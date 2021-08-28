Albay Aslan'a ziyaret
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Albay Aslan'a ziyaret

Albay Aslan'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ile beraberindeki heyet, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan'ı ziyaret etti.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ile beraberindeki heyet, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan'ı ziyaret etti.

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan'ın, Bartın İl Jandarma Komutanı olarak atanmasından dolayı, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Öncüpınar Gümrük Müdürü Abbas Şahin, Çobanbey Gümrük Müdürü Celal Yıldırım ve Öncüpınar Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Kubilay Uyar ile birlikte makamında ziyarette bulundu. Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Albay Ersin Aslan'a plaket takdim ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - KİLİS

Albay Aslan'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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