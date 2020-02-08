Alay Komutanı Dedebağ'dan AFAD'a ziyaret
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Alay Komutanı Dedebağ'dan AFAD'a ziyaret

Bilecik 9. Jandarma Alay Komutanı J. Kd. Alb. Ümüt Dedebağ, AFAD Bilecik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

08.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:56
Alay Komutanı Dedebağ'dan AFAD'a ziyaret

9. Alay Komutanı J. Kd. Alb. Ümüt Dedebağ, Bilecik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.


Ziyarette, J. Kd. Alb. Ümüt Dedebağ ile Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel afet ve acil durumlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Demirel, yapmış oldukları ziyaretten dolayı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Dedebağı'na teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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