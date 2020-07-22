Alaska Yarımadası nerede? Hangi ülkeye bağlıdır, nasıl gidilir? Haritadaki yeri
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Alaska Yarımadası nerede? Hangi ülkeye bağlıdır, nasıl gidilir? Haritadaki yeri

Alaska Yarımadası hangi ülkeye bağlı, nasıl gidilir, nerede yer alır ve haritadaki yeri nedir gibi birçok sorunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alaska Yarımadası nerede? Hangi ülkeye bağlıdır, nasıl gidilir? Haritadaki yeri
22.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:54

ABD'de bulunan Alaska Yarımadası son dakika deprem haberiyle gündeme geldi. Alaska Yarımadası'nda 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki Alaska Yarımadası nerede, nasıl gidilir tüm detayları sizlere iletelim.

ALASKA YARIMADASI NEREDE?

Alaska Yarımadası, ABD'nin Alaska eyaletinde yer alan bir yarımadadır. Alaska'nın merkezinden Aleut Adaları'na kadar uzanan bir yarımadadır. Yarımada Pasifik Okyanusu'nu Bristol Koyu'ndan ayırmaktadır. Bölgede yoğun volkanik etkinlik gözlenmektedir.

ALASKA YARIMADASI HANGİ ÜLKEYE BAĞLIDIR?

Alaska Yarımadası Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ülkesine bağlıdır.

ALASKA YARIMADASI HANGİ ÜLKEDE BULUNUR?

ABD'nin Alaska eyaletinde bulunur. Alaska Yarımadası'nın görünümü aşağıdaki gibidir.

Alaska Yarımadası nerede? Hangi ülkeye bağlıdır, nasıl gidilir? Haritadaki yeri

ALASKA YARIMADASI'NIN DÜNYA HARİTASINDAKİ YERİ

Alaska Yarımadası Kuzey Amerika kıtasında Alaska Eyaleti'nin en batı ve güney tarafında bulunmaktadır. Haritası aşağıdaki gibidir.

Alaska Yarımadası nerede? Hangi ülkeye bağlıdır, nasıl gidilir? Haritadaki yeri

Alaska Yarımadası'na gitmek için ABD'nin Alaska eyaletine gitmeniz gerekiyor. Oradan toplu taşımayla veya özel araçla yarımadalara ulaşabilirsiniz.

ALASKA YARIMADASINDA NE ZAMAN DEPREM OLDU?

Alaska Yarımadası açıklarında 22 Temmuz 2020 tarihinde 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ABD yerel saatine göre saat 22:00 sularında olduğu açıklandı. Sarsıntının yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği söyleniyor.

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