Alaska'daki depremin ardından yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı

ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı.

ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı.

ABD'nin Alaska eyaletinin güneyinde TSİ saat 23.54'te 40 kilometre derinlikte 7.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı.Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı