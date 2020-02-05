Alaşehir'de Trafik Levhaları Yenileniyor
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Alaşehir'de Trafik Levhaları Yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir'de zaman içerisinde yıpranan trafik yön tabelalarını yeniledi.

05.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:32
Alaşehir'de Trafik Levhaları Yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, ulaşım güvenliği açısından zaman içerisinde yıpranan trafik yön tabelalarını yeniliyor.

Bu kapsamda daire başkanlığına bağlı ekiler, ilçede mahalle yollarındaki yön levhalarını yeniledi.Daire başkanlığına bağlı ekipler, Bahçeliköy'den-Örencik'e, Hacıaliller'den- Üzümlü'ye kadar mahalle yön levhaları yenilerken, vatandaşlar da çalışmalar nedeniyle memnuniyetini paylaştı.

Kaynak: Bültenler
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