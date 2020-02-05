Alaşehir'de Trafik Levhaları Yenileniyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir'de zaman içerisinde yıpranan trafik yön tabelalarını yeniledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, ulaşım güvenliği açısından zaman içerisinde yıpranan trafik yön tabelalarını yeniliyor.
Bu kapsamda daire başkanlığına bağlı ekiler, ilçede mahalle yollarındaki yön levhalarını yeniledi.Daire başkanlığına bağlı ekipler, Bahçeliköy'den-Örencik'e, Hacıaliller'den- Üzümlü'ye kadar mahalle yön levhaları yenilerken, vatandaşlar da çalışmalar nedeniyle memnuniyetini paylaştı.