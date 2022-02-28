ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - - Alaşehir'de öğrencilere yangın ve deprem eğitimi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Sivil Savunma Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik deprem ve yangın söndürme eğitimi verildi.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Alaşehir Emine Elem Kayacık Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Sivil Savunma Günü kutlamasına; Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Muammer İbişoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD ve Alaşehir Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından öğrencilere, yanan tüpü söndürme ve yanan alana müdahale eğitimi verildi. Daha sonra deprem simülasyon tırına binen öğrenciler, hem teorik hem de pratik eğitim alarak, deprem korkularını yenmeye çalıştı. Simülasyon sonrası duygularını dile getiren öğrenciler, deprem anında neler yapabileceklerini uygulamalı öğrendiklerini belirterek, sarsıntı anında korktuklarını ifade ettiler.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun,"1999 Marmara depremini simülasyonla yaşadık. Biz şanslıydık, çünkü bunun tatbikat olduğunu biliyorduk. Deprem öncesi, deprem esnası ve deprem sonrası neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Tüm vatandaşlar olarak deprem esnasında neler yapmamız gerektiğini öğrendiğiniz zaman daha az can ve mal kaybı yaşayabiliriz. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.