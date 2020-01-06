Alaşehir'de kar yağışı etkili oluyor
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Alaşehir'de kar yağışı etkili oluyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı 10 santimetre kalınlığa ulaştı.

06.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:24
Alaşehir'de kar yağışı etkili oluyor

'nın ilçesinin yüksek kesimlerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı 10 santimetre kalınlığa ulaştı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıksız olarak devam ederken, Kırsal dağ mahalleri olan Bahadır, Bahçeli, Çarıkbozdağ, , Azıtepe, Horzumalayaka, Dağhacıyusuf gibi yüksek kesimlerde bulunan yerleşim yerlerinde sabaha karşı kar yağışı başladı. Yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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