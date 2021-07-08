Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu'nun acı günü
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Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu'nun acı günü

Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu'nun acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun babası Nedim Öküzcüoğlu (76), yakalandığı amansız hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun babası Nedim Öküzcüoğlu (76), yakalandığı amansız hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

Bugün saat 16.00 sıralarında evinde fenalaşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun babası Nedim Öküzcüoğlu, hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık 4 yıldır amansız hastalık sebebiyle tedavi gördüğü öğrenilen Nedim Öküzcüoğlu'nun cenazesi, yarın Pazar Camisi'nde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Çeşneli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedilecek. - MANİSA

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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