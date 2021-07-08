Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu'nun acı günü
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun babası Nedim Öküzcüoğlu (76), yakalandığı amansız hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun babası Nedim Öküzcüoğlu (76), yakalandığı amansız hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.
Bugün saat 16.00 sıralarında evinde fenalaşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun babası Nedim Öküzcüoğlu, hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık 4 yıldır amansız hastalık sebebiyle tedavi gördüğü öğrenilen Nedim Öküzcüoğlu'nun cenazesi, yarın Pazar Camisi'nde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Çeşneli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedilecek. - MANİSA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı