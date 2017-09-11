Alaplı'da Okul Güvenliği Toplantısı

Alaplı ilçesinde Kaymakam Saim Eskioğlu başkanlığında, okul güvenliği toplantısı yapıldı.



Alaplı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fuat Gençer, Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, kurum amirleri, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.



Eskioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, 2017-2018 eğitim-öğretim yılını, Türkiye'nin geleceği olan çocuk ve gençlerin huzur içinde geçirilebilmesi için toplantı yaptıklarını söyledi.



Amaçlarının okul çevresini daha güvenli hale getirmek olduğunu belirten Eskioğlu, şöyle devam etti:



"Çocuklarımızın güvenliğinin sağlanmasında ailelerimizin, bizlerin ve hatta çocuğu okula gitmeyen ailelerin bile sorumluluğu vardır. Ama bizler en büyük sorumluluğu milli eğitim camiasının üzerine yüklemiş bulunuyoruz. Çocuklarımız bekleyen en önemli tehlikelerden birisi uyuşturucu madde bağımlığıdır. Türkiye transit ülke olarak görülüyordu. Fakat şimdi hedef ülke olarak görülüyor. Uyuşturucu madde ticaretine karşı her koldan mücadele etmemiz gerekiyor. Bakıldığında Alaplı'mızda uyuşturucu ile tanışmış gençlerimizin sayısı yüzde 1 ile 2 civarında fakat bu sayının artması bizi tedirgin etmektedir. Uyuşturucu konusunda arz ve talep var. Arzın önlenmesi için emniyet ve jandarma gerekli çalışmaları zaten yapmaktadır. Talep konusunda ise kurumlarımıza ve ailelere çok önemli görevler düşmektedir."