Alaplı'da kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor - Haberler
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Alaplı'da kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor

Alaplı'da kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor
AA / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kapanan 10 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kapanan 10 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine, İl Özel İdaresi ekiplerinin köylerde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "12 personel, 5 ekiple çalışmalarımız devam ediyor. 52 köyümüzden 10'unun yolu kapalı. Ayrıca, Gümeli beldemizde de mahalle yolları kapalı. Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Köy grup yollarımızda herhangi bir sorun bulunmuyor." dedi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de ilçe merkezinde kapalı yol bulunmadığını bildirdi.

Yüksek rakımdaki mahalle yollarının kapalı olduğunu aktaran Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam ise "Dün akşamdan beri beldede elektrikler yok. Bu nedenle, elektrik arıza ekiplerinin ulaşabilmesi için öncelikle trafolara giden yolları açmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Alaplı'da kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor

Alaplı'da kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor

Alaplı'da kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor

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AA / Tuncay Tokay - Son Dakika Haberleri

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