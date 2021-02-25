Alaplı Çayı'nda İsrail sazanı tehdidi
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Alaplı Çayı'nda İsrail sazanı tehdidi

25.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:03
Alaplı Çayı'nda İsrail sazanı tehdidi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bulunan çayda, diğer balık türlerinin yumurtalarıyla beslenmesiyle bilinen İsrail sazanının çoğalması, endişe yarattı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bulunan çayda, diğer balık türlerinin yumurtalarıyla beslenmesiyle bilinen İsrail sazanının çoğalması, endişe yarattı. Balıkçılar, yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanına karşı önlem alınmasını istedi.

Alaplı'nın Gümeli yaylalarından gelerek ilçe merkezinden Karadeniz'e dökülen Alaplı Çayı'nda son 5 yılda hızla üreyen halk dilinde istilacı balık olarak bilinen İsrail sazanı baskın tür haline geldi. Çaydaki yerli tatlı su balıklarını yumurtalarını yiyerek beslenen İsrail sazanı amatör olta balıkçılarını endişelendirdi. Balıkçılar, günde ortalama 100 İsrail sazanı avladıklarını, diğer balık türlerini ise avlayamadıklarını anlattı. Amatör olta balıkçısı Burhan Türkoğlu, İsrail sazanı yüzünden diğer yerli balıkların tükenme noktasına geldiğini belirterek, "Bu balık türü İsrail sazanı olarak biliniyor. Alaplı Çayı'na zamanında kim bıraktı bilmiyorum ama bu tür, yerli tatlı su balıklarını yok ediyor. Yumurtalarını yiyerek besleniyor. Bundan dolayı da Alaplı çayında yerli balık nesli tükenmekle karşı karşıya, İsrail sazanı iste hızla çoğalmaya başladı. Günde neredeyse amatör olta balıkçıları 100 tane İsrail sazanı yakalıyor. Ben bu işi de hobi olarak yapıyorum. İsrail sazanı da pek yiyen kimsede yok. Yerli balıklarını yok olmaması için İsrail sazanına bir an önce çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

YILDA 9 KEZ AĞIRLIĞININ YÜZDE 30'U KADAR YUMURTA BIRAKIYORAlaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Arif Aktürk, çayda birkaç yıldır İsrail sazanı türünün hızla arttığını söyledi. Bu türün diğer balık türlerinin varlığını azalttığını ifade eden Aktürk, şöyle konuştu:

"Son birkaç yıldır Alaplı Çayı'nda sayıları hızla artan ve halk arasında İsrail sazanı olarak bilinen sazan türü, ülkemiz flora ve faunası için tehdit oluşturmaktadır. Bu balık türü ülkemize aşılama yoluyla girdiği bilinmektedir. Ayrıca bu tür ileride çok büyük sorunlar teşkil edeceğinden dolayı endemik türlerini, yani yerli balıkları da yok etmektedir. Eti lezzetsiz ve kılçıklı olduğu için tüketimini de uygun görülmemektedir. Onun için birçok ülkede balık unu olarak kullanılmaktadır. Yılda 9 kez yumurtluyor her yumurtlamasında ağırlığının yüzde 30'u kadar yumurta verir. Birçok yerli balığın ve türünü tahribatına yol açmaktadır. Bu hızlı üremenin önüne geçilmesi gerekmektedir."


Alaplı Çayı'nda İsrail sazanı tehdidi
Alaplı Çayı'nda İsrail sazanı tehdidi
Alaplı Çayı'nda İsrail sazanı tehdidi
Alaplı Çayı'nda İsrail sazanı tehdidi
Alaplı Çayı'nda İsrail sazanı tehdidi
Alaplı Çayı'nda İsrail sazanı tehdidi
Alaplı Çayı'nda İsrail sazanı tehdidi
Alaplı Çayı'nda İsrail sazanı tehdidi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem SÜRMENELİ

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