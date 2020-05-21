Alanyasporlu Cisse'nin Kovid-19 testindeki komik anları ortaya çıktı
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Alanyasporlu Cisse'nin Kovid-19 testindeki komik anları ortaya çıktı

Alanyasporlu futbolcu Papiss Cisse'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sırasındaki komik anları sosyal medyaya yansıdı.

21.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:23

Alanyasporlu futbolcu Papiss Cisse'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sırasındaki komik anları sosyal medyaya yansıdı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara 7 Mayıs'ta yapılan Kovid-19 testleri sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Senegalli futbolcu Cisse, sağlık ekibi tarafından yapılan koronavirüs testi sırasında zor anlar yaşadı. Cisse'nin yaşadığı bu anların yer aldığı cep telefonu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

34 yaşındaki futbolcunun komik anları izleyenleri güldürdü.

Alanyasporlu Cisse'nin Kovid-19 testindeki komik anları ortaya çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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