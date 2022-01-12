Alanya yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Etci - Haberler | Güncel
KARAMAN'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sarıveliler- Alanya yolu ulaşıma kapandı.
SARIVELİLER, KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sarıveliler- Alanya yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Orta Toroslar'da yer alan Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçeyi Alanya'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı. Sarıveliler'i Hadim ilçesine bağlayan kara yolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.