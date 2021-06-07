Alanya'nın Çatalişam yolu genişletiliyor
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Alanya'nın Çatalişam yolu genişletiliyor

Alanya'nın Çatalişam yolu genişletiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Toslak ve Payallar mahallelerindeki yollarda bakım, onarım ve genişletme çalışmasına devam ediyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Toslak ve Payallar mahallelerindeki yollarda bakım, onarım ve genişletme çalışmasına devam ediyor. Çalışma kapsamında Toslak Mahallesi Çatalişam yolunun 4 kilometrelik kısmı genişletiliyor.

Alanya Belediyesi tarafından aralıksız sürdürülen yol çalışmaları kapsamında, Toslak Mahallesi'nde Çatalişam Mevkiinde başlatılan 4 kilometrelik yol genişletme ve altyapı çalışması devam ediyor. 4 kilometre uzunluğundaki ana yolda başlatılan genişletme çalışması ile Konaklı-Toslak Mahallesi arasında rahat ve güvenli bir ulaşım hedefleniyor. Çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren bölge halkı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür ettiler.

Başkan Yücel: "4 koldan çalışıyoruz"

Doğu ve kuzey mahallelerinde olduğu gibi batı mahallelerinde de kesintisiz ulaşım için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Kent genelinde yol ve altyapı noktasında aralıksız olarak çalışma yürütüyoruz. Merkezden yaylalara, doğudan batıya her noktada birden fazla çalışmamız var. Düzenleme çalışması tamamlanan yol ve caddeleri ise vakit kaybetmeden asfalt için hazırlıyoruz. Hedefimiz vatandaşlarımızı sahilden yaylalara kadar kesintisiz ve kaliteli bir ulaşıma kavuşturmak" dedi. - ANTALYA

Alanya'nın Çatalişam yolu genişletiliyor
Alanya'nın Çatalişam yolu genişletiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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