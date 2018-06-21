Genç Şarkıcı Aleyna Tilki 2 Özel Koruması Kuş Uçurtmadı

Geçtiğimiz günlerde konser için gittiği Alanya'dan İstanbul'a dönen Aleyna Tilki havaalanında görüntülendi. Tilki'nin yanındaki 2 özel koruma dikkat çekti.

YANINDA KUŞ UÇURTMADILAR

Yolculukta da genç şarkıcıya eşlik ettikleri öğrenilen özel korumalar, havaalanında Aleyna Tilki'nin yanına kimseyi yaklaştırmadı. Aleyna'nın kimden ve neyden korunduğunu ise merak ettirdi.

"DIŞARDAN TAKVİYEYE GEREK YOK"

Aleyna tilki, sosyal medyada kısa sürede yayılan ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen videosu için açıklama yapan genç şarkıcı, "Dışarıdan takviye almama gerek yok, kendi kendime mutlu olabiliyorum. Mutlu olamayanlar düşünsün." dedi.