Alanya Hep'in mutfağına giren Ukraynalı öğrenciler, geleneksel yemeklerini yaptı
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Alanya Hep'in mutfağına giren Ukraynalı öğrenciler, geleneksel yemeklerini yaptı

10.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:17
Alanya Hep'in mutfağına giren Ukraynalı öğrenciler, geleneksel yemeklerini yaptı

Erasmus öğrencisi olarak Alanya HEP Üniversitesi'nde eğitim gören Ukraynalı öğrenciler, üniversitenin mutfağına girerek, yöresel Ukrayna yemeklerinden 'Varenyky'yi hazırladı.

Erasmus öğrencisi olarak Alanya HEP Üniversitesi'nde eğitim gören Ukraynalı öğrenciler, üniversitenin mutfağına girerek, yöresel Ukrayna yemeklerinden 'Varenyky'yi hazırladı.

Üniversitenin uluslararası etkinlikleri kapsamında, Ukraynalı öğrenciler Anna Maria Parashchak ve Anna Vekshyna geleneksel yemeklerinden biri olan Varenyky'yi hazırlamak için, üniversitenin mutfağında işe koyuldu. Pandemi kurallarına dikkat ederek yemek yapan öğrenciler, Varenyky'nin Ukrayna'da Noel döneminde geleneksel olarak hazırlanan mantı benzeri bir yemek olduğunu anlattı. İki öğrenci, mutfağa girerek geleneksel yemeklerini hazırlamaktan ve bu geleneği Alanya'da sürdürmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Bünyesinde pek çok yabancı öğrenci bulunduran Alanya HEP Üniversitesi'nin, etkinliklere pandemi kuralları çerçevesinde devam edeceği öğrenildi. Etkinliğin videoları önümüzdeki günlerde üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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