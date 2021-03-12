Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, 'oksijen tankı usulsüz satıldı' iddiası
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Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, 'oksijen tankı usulsüz satıldı' iddiası

12.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:07
Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, 'oksijen tankı usulsüz satıldı' iddiası

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, binanın yapım sürecinde TOKİ tarafından teslim edilen 10 tonluk oksijen tankının, usulsüz şekilde satıldığı iddia edildi.

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, binanın yapım sürecinde TOKİ tarafından teslim edilen 10 tonluk oksijen tankının, usulsüz şekilde satıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasının yapım aşamasında TOKİ tarafından hastaneye, piyasa değeri en az 40 bin dolar olan bir oksijen tankı verildi. Hastaların oksijen ihtiyacı için kullanılan tankın bir süre sonra ortadan kaybolduğu iddia edildi. CİMER'e şikayette bulunan bir vatandaş, tankın önce bakıma alındığını, ardından hastane envanterine kaydedilmeden satıldığını ileri sürdü.

'TANK HURDAYA SATILMIŞ' ŞİKAYETİCİMER'e yapılan şikayet dilekçesinde şöyle denildi: "Hastanenin envanterinde bulunan 10 tonluk tanka birkaç defa bakım ve onarım yapıldı. Tank, eski hastaneye takılacağı gerekçesiyle söküldü. Daha sonra tank başhekimin talimatıyla hurdaya satılmış. Eski tankın hurda fiyatı 150-200 bin lira civarında. Yeni tankın fiyatı ise 50-60 bin dolar arası. Kamu malını satan, kişisel menfaat elde eden kişilerden şikayetçi olup bu konunun incelenerek kamu zararının ortadan kaldırılmasını talep ediyorum."

Olayla ilgili Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile ALKÜ'nün soruşturma yürüttüğü kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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