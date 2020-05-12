Alanya'da zehirlenen 2'si yavru 4 köpek öldü ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2'si yavru 4 sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2'si yavru 4 sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.

Kestel Mahallesi Baraj Caddesi'nde oturanlar, bu gece sahur vakti uyandıklarında, bir süredir besledikleri sokak köpeklerini hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede zehirlendiği anlaşılan 2'si yavru, 4 köpek veterinere götürüldü. Burada yapılan kontrollerde köpeklerin öldüğü belirlendi.Duruma tepki gösteren vatandaşlar köpekleri zehirleyenlerin bulunması için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Kaynak: DHA