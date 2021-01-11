Alanya'da yıkılma riski bulunan 5 katlı bina boşaltıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yanına yapılacak yeni binanın temel atma çalışmaları nedeniyle çökme tehlikesi oluşan 5 katlı apartman tahliye edildi.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir bina kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldı. Yeni yapılacak binanın temeli kazılırken, iddiaya göre, 7 Ocak'ta yan tarafıntaki 5 katlı binada yıkılma riski oluştu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri ile sosyal hizmetler görevlileri geldi.

Jandarma ekipleri, binayı tahliye ederek caddede güvenlik önlemleri aldı.

Apartman sakinlerinden Ali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüme giren binada yıkım kurallarına uyulmadığı için kendi binalarının zarar gördüğünü öne sürdü.

Bazı ailelerin yakınlarının yanına gittiğini belirten Şahin, bazı ailelere ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerince kalacak yer bulunduğunu kaydetti.

Binadaki iş yerlerinin de kepenk kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Şahin, sorunun bir an önce çözülerek mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini dile getirdi.

Apartman sakinlerinden Kıymet Öztürk de gece saatlerinde jandarmanın yaptığı anonsla aşağıya indiklerini söyledi.

Gece dışarıda kaldıklarını anlatan Öztürk, "Sosyal hizmetlerden yetkililer geldi, evi olmayan arkadaşlar onlarla gittiler. Kalacak yeri olanlar dağıldı. 'Can ve mal güvenliğimiz tehlikede' diye şikayetçi olduk. Fakat yıkımı yapan firmanın yetkilileri hiç ilgilenmediler. Şu an mağdur durumdayız, binaya giremiyoruz. Evimizden eşyalarımızı, en zaruri ihtiyaçlarımızı dahi alamıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt