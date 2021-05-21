Alanya'da uyuşturucu ticareti yapılan eve baskın
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Alanya'da uyuşturucu ticareti yapılan eve baskın

Alanya'da uyuşturucu ticareti yapılan eve baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Avsallar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Savcılıktan alınan iznin ardından belirlenen adrese baskın düzenleyen yaptıkları aramalarda poşet içerisinde ve fırın tepsisiyle kurutulmaya bırakılmış toplam 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili ikamette bulunan A. Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemleri sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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