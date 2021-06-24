Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Erdal Anak - Haberler | 3. Sayfa

- Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

- Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen K.Y.ve E.Ö.'yü şüphe üzerine durdurup arama yaptı. Yapılan aramalarda 0.50 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet Lyrica isimli hap, 1.2 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili T. G.ve O. D.isimli şüphelilerde gözaltına alındı. Şüpheli T. G. ve O. D.'nin işyerlerinde de yapılan aramalarda 0.45 gram metamfetamin ile 7.82 bonzai bulundu. Operasyonlarda gözaltına alınan K. Y., ve E. Ö. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, T. G. ve O. D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Anak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 23:13:29. #1.16#

title