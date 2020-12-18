Alanya'da plajlar doldu
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Alanya'da plajlar doldu

18.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:39
Alanya'da plajlar doldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar ile turistler aralık ayının ortalarında olunmasına rağmen güzel havayı fırsat bilerek plajlara akın etti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar ile turistler aralık ayının ortalarında olunmasına rağmen güzel havayı fırsat bilerek plajlara akın etti.

Alanya'da, aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen halen güneşli ve sıcak havanın keyfi yaşanıyor. Alanya'da hava sıcaklığı 21 derece, deniz suyu sıcaklığı 20 derece, nem oranı ise yüzde 59 olarak ölçüldü. İlçede yaşayan yerleşik yabancılar ile turistler, güzel havayı da fırsat bilerek plajlara akın etti. Özellikle dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen yabancılar, güneşli havanın tadını çıkardı. Birçoğu sahilde oturarak arkadaşlarıyla vakit geçirirken, bazıları denize girmeyi ihmal etmedi. Evcil hayvanlarıyla plajın tadını çıkaran yerleşik yabancılar, sandalyelerini getirdikleri plajda keyifli dakikalar geçirdi.

'BURADA YAŞAMAYI SEVİYORUM 'Danimarka'dan Alanya'ya iki yıl önce gelen ve burayı çok sevdiğini belirten Cecilie Ranneries (23), "Benim için çok soğuk değil burası. Burada, Danimarka'dan daha güzel bir hava var. İskandinav ülkelerinden gelenler için tabi ki çok güzel. Burada yaşamayı seviyorum. Burası çok rahat ve insanlar çok arkadaş canlısı" dedi.

Koronavirüs tedbirlerinin Türkiye'de daha iyi uygulandığını söyleyen Ranneries, "Bazı insanlar tedbirlere uymuyor ama nereye giderseniz gidin aynı şeylerle karşılaşırsınız. Danimarka'dan daha iyi burası. Sosyal mesafeyi koruyorlar, kurallara uyuyorlar" diye konuştu.


Alanya'da plajlar doldu
Alanya'da plajlar doldu
Alanya'da plajlar doldu
Alanya'da plajlar doldu
Alanya'da plajlar doldu
Alanya'da plajlar doldu
Alanya'da plajlar doldu
Alanya'da plajlar doldu
Alanya'da plajlar doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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