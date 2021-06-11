ALANYA'DA OTOMOBİLLE KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI
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ALANYA'DA OTOMOBİLLE KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan kişi ağır yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan kişi ağır yaralandı.

Kaza dün saat 21.00 sıralarında Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.G.'nin (21) kullandığı 31 AEJ 945 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle karşı yönden gelen ve sola dönmek isteyen Y.U.'nun (35) kullandığı 07 LSA 13 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ş.G. ve henüz adı öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Yaralı iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki hastanelere götürüldü. Kamyon şoförü Y.U. ise gözaltına alındı. Y.U., karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobil sürücüs Ş.G.'nin hızla karşı yönden gelerek sola dönüş yapmaya çalışan kamyona çarptığı görülüyor.

ALANYA'DA OTOMOBİLLE KAMYON ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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