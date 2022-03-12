Alanya'da ormanlık alanda yangın - Haberler

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Alanya'da ormanlık alanda yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alanya'da ormanlık alanda yangın Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya'da ormanlık alanda yangın

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 3 hektarlık alanda etkili olan yangının söndürülmesi için çalışma devam ediyor.

Bugün saat 14.00 sıralarında Alanya ilçesi Akçakıllık mevkiinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen ve yaklaşık 3 hektarlık ormanlık arazide devam eden yangının söndürülmesi için çalışmanın devam ettiği bildirildi.

Alanya'da ormanlık alanda yangın

Alanya'da ormanlık alanda yangın

Alanya'da ormanlık alanda yangın

İhlas Haber Ajansı / Rıza Yanık - 3. Sayfa

Antalya, Yangın, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

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