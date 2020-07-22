Alanya'da Hollandalı şahıs 13 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı
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Alanya'da Hollandalı şahıs 13 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 68 yaşındaki Hollanda uyruklu şahıs tutuklandı.

Alanya'da Hollandalı şahıs 13 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı
22.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:44

Antalya'nın Alanya ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 68 yaşındaki Hollanda uyruklu şahıs tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde saat 21.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Hollanda uyruklu A.V.D. (68) asansörde karşılaştığı A.G.Y.'yi (13) darp ederek cinsel istismarda bulundu. Asansörden inan A.G.Y. ağlayarak durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine ailesi polis merkezine giderek A.V.D.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri A.V.D.'yi adresinde gözaltına aldı. Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hollandalı şahıs sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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