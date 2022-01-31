Alanya'da heyelan; kaya parçaları yolu kapattı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinin Bayır mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Düşen kaya parçaları nedeniyle kara yolu, 5 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Hafta sonu ilçede etkili olan yoğun yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini artıran yağmurdan dolayı Alanya-Gündoğmuş kara yolunda, kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Bayır mevkisinde toprak kayması oldu. Yola düşen kaya parçaları, ulaşımı engelledi. Karayolları ekiplerinin kaya parçalarını kaldırmasıyla yol, 5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.