Alanya'da denize giren Rus turist boğuldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Rus turist boğuldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Rus turist boğuldu.
Alanya'da tatil yapan Rus turist Zurabo Echın (59), dün Tosmur Mahallesi'ndeki plajda denize girdi. Dalgalar arasında kaybolan Echın, bölgedeki diğer tatilciler tarafından kıyıya çıkarıldı.
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Echın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Rus turist Echın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.