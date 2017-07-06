Alanya'da Bandrolsüz Tütün Satışı Yapan İşyerleri Mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bandrolsüz tütün satışı yapan iş yerleri mühürlendi.



Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez ve mahallelerde tütün satışı yapan iş yerlerini denetledi. Yapılan denetimlerde izinsiz ve bandrolsüz tütün satışı yapan bir işyeri ile açma ve çalışma ruhsatı olmayan iki iş yerinin faaliyeti 3 gün süre ile durduruldu.



Denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğini belirten zabıtadan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, "Alanya merkez ve mahallelerde ekiplerimiz 24 saat görevde. Halkın sağlığını ve huzurunu bozacak her türlü olumsuz durumlar için denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Bu hafta tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerde bulunduk. Yapılan kontrollerde bandrolsüz tütün satışı yapan bir işyeri ile ruhsatı bulunmayan iş yeri encümen kararıyla 3 günlüğüne mühürlendi. Halkımızın huzuru ve güvenliği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ANTALYA