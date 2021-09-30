ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya'da 2 katlı evde göçük: 2 yaralı

Ağabey kardeşin ev tadilatı hastanede bitti

İki katlı evin üst kattaki mutfak ve banyo bölümü çöktü, iki kardeş yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanla ilçesinde abi kardeşin iki katlı ev tadilatı hastanede bitti. Evin ikinci katında çalışırken yaşanan göçük sebebiyle yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay Alanya ilçesine bağlı Sapandere mahallesi Habipler mevkiinde bugün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre evlerinin tadilatı için 2 katlı evde çalışmaya başlayan Yusuf ve Ali Günter isimli kardeşler üst kattaki mutfak ve banyo bölümünün bir anda çökmesiyle kendilerini zemin katta buldular. Kazadan yaralı olarak kurtulan iki kardeşin ihbarı üzerine olay yerine önce komşusu geldi, ardından sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler göçüklerin üzerinde bacağı kırılmış halde yatan Yusuf Günter ve göğsünde ağrı olduğunu söyleyen Ali Günter isimli kardeşleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye ambulansla hastaneye kaldırdı.

Görgü tanıkları, Ali Güner'in kendisini arayıp yardım istediğini ve olay yerine geldiğinde iki kardeyin zemin katta enkazın üzerinde yatarkın gördügünü söyledi.

Yaralı kardeşlerin bağlık durumlarınn iyi olduğu bildirildi.