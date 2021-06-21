Alanya'da 16 kaçak göçmen ve 7 organizatör yakalandı (2)
6 KİŞİ TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın operasyonunda göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 7 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın operasyonunda göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 7 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i kadın 6'sı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, M.Z. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu