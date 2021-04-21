Alanya Belediyesi "Sıfır Atık" yatırımlarına devam ediyor

Alanya Belediyesi, şehrin ihtiyaç görülen noktalarında Sıfır Atık Konteynerleri yerleştirilmeye devam ediliyor.

Alanya Belediyesi, şehrin ihtiyaç görülen noktalarında Sıfır Atık Konteynerleri yerleştirilmeye devam ediliyor.

"Sıfır Atık" alanında gösterdiği çalışmalarla ülke çapında örnek olan ve "Ambalaj Atıkların Toplanması Alanında En İyi Hizmet Veren Belediye" ödülüne layık görülen Alanya Belediyesi, tüm çalışmalarını ve yeni yatırımlarını katlayarak sürdürüyor. Bu anlamda şehrin ihtiyaç görülen farklı noktalarında Sıfır Atık Konteynerleri yerlerini alıyor.

"Ambalaj atıklarını ayrı atalım"

Alanya Belediyesi Temizlik işleri Müdürü Adem Demir, Sıfır Atık Konteynerlerinin kullanımı noktasında vatandaşlardan duyarlı olmalarını ve atıklarını ayırmalarını istedi. Müdür Demir, "Alanya'mızda temiz bir çevre oluşturmak adına durmadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız lütfen ambalaj atıklarını ayıralım, hane ve ülke ekonomimize destek olalım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı