Alanya Belediyesi'nden doğu mahallelerine asfalt çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya Belediyesi'nden doğu mahallelerine asfalt çalışması

Alanya Belediyesi'nden doğu mahallelerine asfalt çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in doğu mahalleleri için programa aldığı asfalt çalışmasına Demirtaş Mahallesi'nde başlandı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in doğu mahalleleri için programa aldığı asfalt çalışmasına Demirtaş Mahallesi'nde başlandı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in doğu mahalleleri muhtarlarına söz verdiği yol ve asfaltlama çalışmaları başladı. Yaklaşık 2 ay içerisinde Demirtaş merkez, Mahmutlar ve Kargıcak Mahallesi'ni kapsayan asfalt çalışması 23 mahalle ile onlara bağlı yayla yollarında devam edecek. Demirtaş şantiyesindeki çakıl ocağında, çakıl yıkama makinesi ile yıkanarak temizlenen asfalt malzemesi yol ve caddelere Serilmeye başlandı.

"Talepleri yerine getireceğiz"

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, "Muhtarlarımızla tek tek görüşerek oluşturduğumuz program dahilinde yaz sezonunda 110 km asfalt dökerek, doğu bölgemizdeki asfalt ve yol ile ilgili tüm talepleri yerine getireceğiz. 17 kilometre asfalt yayla yolları için planladık. İnşallah yaz sezonda bölge halkının taleplerini yerine getirmiş olacağız." dedi.

"Yolların genişletilmesini istiyorduk"

Alanya Belediyesi tarafından Demirtaş merkezde yeni açılan imar yollarında başlatılan asfaltlama çalışmalarına nezaret eden bölge muhtarları, "Adem Murat Yücel, bizlerle gerçekleştirdiği toplantıda kendilerine ilettiğimiz talepleri bir bir yerine getiriyor. Bu taleplerin en önemlisi yollarımızın genişletilmesi ve asfaltlanmasıydı. Gerçekten kışın çamur, yazın tozdan çok rahatsızdık. Şuan başkanımızın bize doğu mahalleleri için söz verdiği asfalt Demirtaş merkezden başladı. Kendilerine ve ekiplerine teşekkür ediyoruz" diye memnuniyetlerini dile getirdi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi'nden doğu mahallelerine asfalt çalışması
Alanya Belediyesi'nden doğu mahallelerine asfalt çalışması
Alanya Belediyesi'nden doğu mahallelerine asfalt çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Akkaya Haluk Levent Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Aytaç Kara Mete Gazoz Alex Teixeira Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alanya Belediyesi'nden doğu mahallelerine asfalt çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 18:50:40. #1.16#

title