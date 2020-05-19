Alanya Belediyesi iskeledeki kaçak yapıyı yıktı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Okurcalar'da iskele üzerinde tespit edilen kaçak yapının, Alanya Belediyesi ekiplerince yıkımı gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Okurcalar'da iskele üzerinde tespit edilen kaçak yapının, Alanya Belediyesi ekiplerince yıkımı gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Okurcalar Mahallesi'nde bir otelin plajındaki iskele üzerinde kaçak yapı tespit etti. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından da Zabıta Müdürlüğü'nün kontrolünde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini vurgulayarak şunları söyledi; "Kaçak yapılaşmada kanunun ve belirlenen sınırların dışına çıkan herkesle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Son olarak Okurcalar Mahallesi'nde tespit ettiğimiz bir yapının ekiplerimiz yıkımını gerçekleştirdi. Bu tür kanunsuz ve kaçak yapılaşmaya Şehrimizde izin vermeyeceğiz." - ANTALYA

Kaynak: İHA